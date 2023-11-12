Antalya'da Otomobil Kazası: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Antalya'da bir iş yerinin duvarına çarpan otomobilin sürücüsü Ali Güneş ve yanındaki arkadaşı Merve Sude Madaslı hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri defnedildi.

ANTALYA'da, iş yerinin duvarına çarpan otomobilin sürücüsü Ali Güneş (22) ile yanındaki arkadaşı Merve Sude Madaslı (20), hayatını kaybetti.

Kaza, dün gece saatlerinde Muratpaşa ilçesi Kızılırmak Caddesi'nde meydana geldi. Ali Güneş'in kontrolünü yitirdiği 07 VAH 34 plakalı otomobil, bir iş yerinin duvarına çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekibi, Ali Güneş ve yanındaki arkadaşı Merve Sude Madaslı'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Güneş ve Madaslı'nın cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Sabah saatlerinde adli tıp kurumu bahçesine gelen gençlerin ailesi ve arkadaşları, göz yaşlarına hakim olamadı. İşlemlerin ardından Ali Güneş'in cenazesi Kepez Odabaşı Mezarlığı'na babasının yanına defnedildi. Merve Sude Madaslı'ın cenazesi ise Bucak'ta toprağa verildi.

BABASI DA KAZADA ÖLMÜŞ

Ali Güneş'in babası Mesut Ali Güneş'in de 2008 yılında Cırnık Köprüsü'ndeki sulama kalanına düşen otomobilde sıkışarak yaşamını yitirdiği öğrenildi.