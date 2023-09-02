Antalya'da elektrikli scooter ile motosiklet çarpıştı: Genç kız yaralandı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde, elektrikli scooter'ın motosiklet ile çarpışması sonucu meydana gelen kazada genç kız yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralanan genç kız hastaneye kaldırıldı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde, elektrikli scooter'ın motosiklet ile çarpışması sonucu meydana gelen kazada genç kız yaralandı.
Kaza, Kasaplar Mahallesi 7063 Sokakta seyir halindeki Sezai Keşli'nin kullandığı elektrikli scooter ile 8511 sokaktan gelen Kadir Salık'ın kullandığı 01 AAE 559 plakalı motosikletin Çarşamba Pazarı arkasındaki kavşakta çarpışması sonucunda meydana geldi.
Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan ve scooter'ın hemen arkasından gelen otomobilin sürücüsünün dikkati sayesinde faciadan dönülen kazada, elektrikli scooter'da yolcu olarak bulunan İnci Gül Öztürk yaralandı. Yaralanan genç kız, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA