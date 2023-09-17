Antalya'da çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü

Antalya'nın Aksu ilçesinde çalılık alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangın sırasında dumandan etkilenen bir kişiye sağlık ekibi müdahale etti.