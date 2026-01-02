1) PARKTA, ÇADIRDA YAŞAM MÜCADELESİ

ANTALYA'da Necdet Tilif (63), 1,5 aydır parkta kurduğu çadırda yaşam mücadelesi veriyor. Boşanma aşamasındayken eşinin bıçaklı saldırısında tendonları koptuğunu ve 4 parmağının sakat kaldığı için çalışamadığını belirten Tilif, "Havalar soğuk. Kimsenin sırtında kambur olmak istemiyorum" dedi.

Aslen Konyalı olan ve yaklaşık 11 yıldır Antalya'da yaşayan TIR şoförü Necdet Tilif, 1,5 aydır parkta kurduğu çadırda yaşıyor. 2021 yılında sanal medya üzerinden tanıştığı kişiyle evlendiğini, aldıkları evi onun üzerine yaptığını, aldatıldığı gerekçesiyle de boşanma davası açtığını belirten Tilif, dava süreci devam ederken eşinin kendisini eve çağırıp uykudayken 19 bıçak darbesiyle ağır yaraladığını söyledi. Olayın ardından eşinin 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandığını anlatan Tilif, yaklaşık 3 ay sonra tahliye edildiğini kaydetti.

TENDONLARI KOPTU, 4 PARMAĞI SAKAT KALDI

Vücuduna 82 dikiş atıldığını kaydeden Necdet Tilif, 6 gün yoğun bakımda komada kaldığını ifade etti. Hayati tehlikeyi atlattıktan sonra taburcu edildiğini aktaran Tilif, "Tendonlarım koptu, 4 parmağım sakat kaldı. Uzun süre ayakta duramıyorum. Bu yüzden çalışamıyorum. Bir süre alüminyum kutu topladım ama onu da yapamaz hale geldim" diye konuştu.

1,5 aydır parkta kurduğu çadırda yaşadığını söyleyen Necdet Tilif, "Bu yaşadıklarım yüzünden sokakta kaldım. Havalar soğuk. Kimsenin sırtında kambur olmak istemiyorum" dedi.