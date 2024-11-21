Üye Girişi
Haberler

Antalya'da bulunan Ormana Köyü dünyanın en iyi köyü seçildi

Antalya'da bulunan Ormana Köyü dünyanın en iyi köyü seçildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birleşmiş Milletler'e bağlı olan Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) tarafından düzenlenen En İyi Turizm Köyü Programı'ında Antalya'nın İbradı ilçesinde bulunan Ormana Köyü 2024 yılı değerlendirmelerinde "en iyi turizm köyü" ünvanını aldı.

Birleşmiş Milletler'e bağlı olan Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) 2024 yılı için en iyileri seçti. Bu yıl 'Dünyanın En İyi Turizm Köyü' listesine dahil olan 55 turizm noktası arasından Ormana Köyü seçildi.

Ormana Köyü Antalya'ya 2,5 kilometre mesafede Torosların zirvesinde bulunan Ormana Köyü eski bir Yörük köyü olarak biliniyor.

EN İYİ TURİZM KÖYÜ ÜNVANINI ALDI

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ormana'nın "en iyi turizm köyü" seçildiğine dikkati çekerek, "Birleşmiş Milletler Turizm Teşkilatı tarafından düzenlenen En İyi Turizm Köyü Programı'nda, 2024 yılı değerlendirmelerinde Antalya'nın İbradı ilçesinde bulunan Ormana köyü 'en iyi turizm köyü' unvanını kazanarak ülkemizi gururlandırdı. Tarihi dokusu, eşsiz doğal güzellikleri ile Ormana'nın sürdürülebilir turizm ve kırsal kalkınmaya yaptığı katkı uluslararası düzeyde tescillenmiş oldu. Ayrıca Karabük-Yörük köyümüz, aynı programın İyileştirme Programına dahil edildi. Antalya-Ormana'nın bu başarı hikayesi küresel tanınırlık kazanması için yeni bir fırsat yaratacak. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Yaşam
Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden Netanyahu hakkında tutuklama emri

Netanyahu hakkında tutuklama emri

 Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan istifa çağrılarına tek cümlelik yanıt

Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan istifa çağrılarına tek cümlelik yanıt

 Rusya, Ukrayna'ya kıtalararası balistik füze saldırısı düzenledi

Savaşta bir ilk! Putin'in intikamı hayli ağır oldu
Yenidoğan Çetesi davasında 4. gün! Kilit isminden gündem yaratacak sözler

Bebek katili çetenin kilit isminden gündem yaratacak sözler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Adana ASKİ su kesintisi! 21-22 Kasım Çukurova, Sarıçam, Ceyhan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Eyüp Sultan Camii İmamı Fatih Eryılmaz öldü mü, neden öldü, kim öldürdü (Duisburg)? İZSU İzmir su kesintisi! 21-22 Kasım Seferihisar, Ödemiş, Urla su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İnci Taneleri CANLI izle! 21 Kasım İnci Taneleri 23. Bölüm Kanal D Canlı HD izleme linki UCM nedir? Uluslararası Ceza Mahkemesi ne zaman kuruldu, anlaşma da kimlerin imzası var? ASKİ Ankara su kesintisi! 21-22 Kasım Gölbaşı, Çubuk, Haymana su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Dayı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Dayı Bir Adamın Hikayesi filmi ne zaman, nerede çekildi? Karınca Adam ve Yaban Arısı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Karınca Adam ve Yaban Arısı filmi ne zaman, nerede çekildi? CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 21 Kasım günün maçları nereden izlenir? 22 Kasım Cuma Hutbesi yayınlandı! 22 Kasım Cuma Hutbesi tam metni!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.