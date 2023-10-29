Antakya'da çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü
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Hatay'ın Antakya ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, Antakya ilçesi Bitiren Mahallesi'nde çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu acil çağrı merkezine bildirdi. Bölgeye kısa sürede itfaiye ekibi sevk edildi. Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek kontrol altına aldı.
Hatay'ın Antakya ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın, Antakya ilçesi Bitiren Mahallesi'nde çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu acil çağrı merkezine bildirdi. Bölgeye kısa sürede itfaiye ekibi sevk edildi. Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek kontrol altına aldı. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam