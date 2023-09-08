Antakya'da çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü
Antakya'nın Karlısu Mahallesinde çıkan orman yangını, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve Orman Genel Müdürlüğü ekiplerinin beraber çalışmasıyla kısa sürede kontrol altına alındı.
Hatay'ın Antakya ilçesinde çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü.
Yangın, Antakya'nın Karlısu Mahallesinde çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve Orman Genel Müdürlüğü ekiplerinin beraber çalışmasıyla yangın kısa sürede kontrol altına alındı. İlerleyen saatlerde soğutma çalışmaları gerçekleştirildi. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam