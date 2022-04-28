Annesinin karnından yeni çıkan buzağın kafasındaki rakam hayrete düşürdü: Bu resmen mucize - Haberler

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Annesinin karnından yeni çıkan buzağın kafasındaki rakam hayrete düşürdü: Bu resmen mucize

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Yaşam
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Annesinin karnından yeni çıkan buzağın kafasındaki rakam hayrete düşürdü: Bu resmen mucize

Yeni doğan bir buzağının kafasında 7 rakamıyla doğması, görenleri hayrete düşürdü. 7 rakamının Kuran-ı Kerim'de de önemli bir yeri olması nedeniyle buzağı hakkında "Bu resmen mucize" gibi yorumlarda bulunuldu.

Türkiye'de hayvancılık alanında ilginç olaylar yaşanmaya devam ediyor. Son olarak sosyal medyada yeni doğan bir buzağı gündem oldu.

KAFASINDA 7 RAKAMI İLE DOĞDU

Kafasında 7 rakamı ile dünyaya gelen buzağı, hem sahiplerini hem de görenleri şaşkına uğrattı. 7 rakamının tam olarak kafasında yazdığı görülen buzağı, büyük ilgi gördü.

"BU RESMEN MUCİZE"

Fotoğrafın sosyal medyada paylaşılmasının ardından çok sayıda yorum geldi. Kullanıcıları, 7 rakamının Kuran-ı Kerim'de de önemli bir yer tuttuğunu belirterek, "Bu resmen mucize" şeklinde yorumlarda bulundu.

İşte buzağın fotoğrafı:

Annesinin karnından yeni çıkan buzağın kafasındaki rakam hayrete düşürdü: Bu resmen mucize

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Yaşam

Türkiye, Yaşam, Güncel, Haberler

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