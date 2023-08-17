Annelerinin plastik atıklarla beslediği yavru leyleklerin rehabilitasyonu tamamlandı

Rehabilitasyonu tamamlanan 3 leylek, doğaya bırakıldı

ANTALYA - Antalya'nın Kumluca ilçesinde bitkin ve hasta bulunmasının ardından rehabilitasyonu tamamlanan 3 leylek, doğaya bırakıldı. Balık ve su ürünleri ile beslenen leyleklerden yavru olanlarının anneleri tarafından plastik atıklarla beslendiklerini tespit edildi.

Kumluca'da vatandaşlar tarafından bitkin ve hasta bulunan 1 leylek, bakım ve tedavisinin yapılması için belediye sokak hayvanları bakım ve rehabilitasyon merkezine getirildi. Vatandaşlar Eski Cami Mahallesi'nde aydınlatma direğindeki yuvada hasta olan iki ayrı leyleğin daha olduğunu belirtti.

Leyleklerin tedavisi için hareket geçen Kumluca Belediyesi, hasta leylekleri de yuvadan aldı. Leylekler Kumluca Belediyesi tarafından koruma altına alındı. Leylekler Sarnıç Tepesi Hayvanat Bahçesi'ndeki geçici yuvasına götürüldü. Temmuz'da teslim alınan leyleklerin yaklaşık 1 ay boyunca itinayla bakımları yapıldı. Leylekler balık ve benzeri yiyeceklerle beslenip kısa sürede toparlanmaları sağlandı. Leyleklerin tedavisi plastik atık yemiş olabileceği göz önünde bulunarak tedavileri ona göre yapıldı.

"Yavru olanların anneleri tarafından plastik atıklarla beslendiklerini tespit ettik"

Kumluca Belediyesi Veteriner Hekimi Sinan Ulusoy, "Bir zamanlar Kumluca'nın simgesi olan leylekler ilçenin logosunda bile yer almışlardı. Leylekler artık eskisi kadar ilçemize göç yapmıyorlar. Önceki yıllarda, portakal bahçeleri salma sulama sistemiyle sulanırken, sulama yapılan bahçeleri adeta işgal eden leylekler, sulama yapan bahçıvandan bile kaçmazlardı. Böcek, yılan ve değişik haşerelerle beslenen leylekler, portakal bahçelerinin damla sulama sistemiyle sulanmaya başlamasıyla, ilçeye eskisi kadar göç etmez oldular. Duyarlı vatandaşlar tarafından hasta olduğu bildirilen leyleklerimiz Kumluca Belediyemize ait Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine getirildi. Burada ön bakımları ve tedavisi yapıldıktan sonra bakım ve beslenmesine devam edilmek üzere Kumluca Sarnıç Tepesi Hayvanat Bahçesi'ne geçici yuvalarına götürüldü. Balık ve su ürünleri ile beslenen leyleklerimizden yavru olanların anneleri tarafından plastik atıklarla beslendiklerini tespit ettik. Bu plastikleri anne leyleğimizin solucan, yılan gibi şeylere benzettiğini düşünüyoruz. Finike Doğa Koruma ve Milli Park Şefliği ile birlikte Günay Sahil Tesislerinde doğal yaşam alanlarına bıraktık" dedi.