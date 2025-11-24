Haberler

Anne ve Kızından Öğretmenine Unutulmaz Sürpriz

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kars'ta Yudum Omur ve kızı Zeynep Neriman, Öğretmenler Günü'nde eski öğretmenleri Mehmet Yaşar Yeşilyurt'a sürpriz yaparak duygu dolu anlar yaşattılar. 20 yıl önce derslerini alan Yudum, şimdi kızıyla birlikte öğretmenine teşekkür etti.

KARS'ta yaşayan Yudum Omur, kızı Zeynep Neriman ile birlikte, 20 yıl önce kendisine ders veren, şimdilerde ise kızının öğretmeni olan eski öğretmeni Mehmet Yaşar Yeşilyurt'a (63) ' Öğretmenler Günü' sürprizi yaptı. Sürpriz karşısında çok şaşırdığını belirten Yeşilyurt, "24 Kasım'ın en değerli hediyesini bugün aldım" dedi.

Kentte, 2002-2005 yılları arasında Kars Cumhuriyet Lisesi'nde öğrenci olan Yudum Omur, o yıllarda biyoloji dersine giren öğretmeni Mehmet Yaşar Yeşilyurt ile tam 20 yıl sonra yeniden okul sırasında buluştu. Öğretmen Yeşilyurt'tan ders alan kızı Zeynep Neriman Omur ile birlikte Faik Fikriye Torunoğulları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne giden Yudum Omur, ders devam ederken sınıfın kapısını çalıp içeri girdi. Ellerinde çiçeklerle anne-kız öğrencilerini gören öğretmen Yeşilyurt, şaşkınlığını ve mutluluğunu gizleyemedi. Omur ailesi, hazırladıkları çiçeği takdim edip, öğretmenlerinin '24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı. Anne ve kızı, aynı sıraya oturarak dersi de dinledi.

'ÇOK MUTLU OLDUM'

Ders sırasında bu anlamlı buluşmayı sınıfla paylaşan Mehmet Yaşar Yeşilyurt, meslek hayatında ilk kez böyle bir an yaşadığını anlatarak, "24 Kasım'ın en değerli hediyesini bugün aldım. 37 yıllık öğretmenliğim var. Rize'de başladı, Kars'ın çeşitli liselerinde ve en son burada görev yapıyorum. 24 Kasım'da öğrencilerimizden çeşitli hediyeler aldık. Öğrencilerimiz geldi ama ilk defa bir anne ile kızı olan öğrencilerimiz kutlamaya katıldılar ve beni şaşırttılar. Daha önce böyle bir olay yaşamadım. Uzun yıllar geçmiş, ben gerçekten çok mutlu oldum. Beni unutmamışlar, geldiler, kendisi de öğrencim kızı da öğrencim. 20 yıl sonra eski öğrencimi görmek gerçekten çok güzel bir duygulandırıcı bir olay oldu. Ben hem şok hem de çok mutlu oldum" diye konuştu.

'GURURLANIYORUM'

Yeşilyurt, öğrencileriyle karşılaştığı anlarda yaşadıklarına ilişkin de şunları söyledi:

"Öğretmenliğin en iyi tarafı, uzun yıllar sonra çeşitli devlet kuruluşlarına gidiyorum. Mesela adliyeye gidiyorum, avukatlar benim öğrencim, hastaneye gidiyorum, doktorlar, hemşireler benim öğrencim. Nereye gitsem benim öğrencilerim. Ben tanımıyorum hemen onlar beni tanıyorlar, geliyorlar. Çok mutlu oluyorum, şaşırıyorum böyle ve gururlanıyorum, aklımda böyle geçmiş hatırlıyorum. Şu anda da eski bir öğrencim karşımda duruyor ve onun da çocuğu burada okuyor. Gerçekten duygulandırıcı ve çok duygulu."

Yudum Omur da 20 yıl önceki sınıf atmosferine kızıyla adım atmanın tarifsiz bir duygu olduğunu belirterek, "Kızım Zeynep Neriman, Faik Fikriye Torunoğulları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenci. Ben de Kars Cumhuriyet Lisesi mezunuyum. Benim biyoloji öğretmenim olan Mehmet Yaşar Yeşilyurt, şu an kızımın derslerine girmekte. Ben de 'Öğretmenler Günü'nde unutulmaz bir anı yaşatmak istedim Mehmet Hocam'a. Hem benim hem de kızımın öğretmeni, hem de gelecek nesillere örnek bir öğretmen olduğu için 'Öğretmenler Günü'nü kızımla beraber kutlamak istedim" dedi.

Haber-Kamera: Volkan KARABAĞ / KARS,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
Putin tercihini yaptı: ABD'nin barış planı daha uygun

Dünya barışa odaklanmışken Putin tercihini yaptı
Komisyona damga vuran anlar! CHP'li vekilden kendi partililerine sert tepki

CHP'li vekil, kendi partisinden arkadaşlarına demediğini bırakmadı
Yapay zeka belirledi! İşte Türkiye'nin en tehlikeli mahallesi

Yapay zeka belirledi! İşte Türkiye'nin en tehlikeli mahallesi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Parkta dehşet! 5 çocuk oyuncaklarda elektrik akımına kapıldı

Parkta oynayan 5 çocuk elektrik akımına kapıldı
Şehri ayağa kaldıran cinayet! Öldürüp tuzlayıp halıya sarıp çekyatla atmışlar

Bir şehir ayakta! Öldürüp tuzlayıp halıya sarıp çekyatla atmışlar
Dünya futbol tarihinde bir ilk: Telefon ışıklarıyla koreografi yaptılar

Dünya futbol tarihinde bir ilk: Telefon ışıklarıyla koreografi
Yürüyüşü dikkat çeken Trump'ın sağlığı tartışma konusu oldu

Torunuyla futbol oynadı, herkes ayaklarına baktı
Parkta dehşet! 5 çocuk oyuncaklarda elektrik akımına kapıldı

Parkta oynayan 5 çocuk elektrik akımına kapıldı
Nayib Bukele'den cezaevi denetimi ve suçla mücadele mesajı

Devlet başkanı gururla paylaştı: En azılı suçluları kediye çevirdik
Hem Türkçe hem İngilizce yazdı! Yüksel Yıldırım'ın kızından Beşiktaş taraftarına tepki

Babasına edilen küfürleri duyunca hemen telefona sarıldı
Bakanlık Türkiye'nin ünlü kozmetik devi için düğmeye bastı! 11 üründe tespit edildi

Bakanlık Türkiye'nin ünlü kozmetik devi için düğmeye bastı
Fenerbahçe'nin UEFA listesinde değişiklik

UEFA listesinde değişiklik! İşte kadrodan çıkan ve giren isim
Erdoğan: Kılıçdaroğlu koyunlarında besledikleri yılanlardan rahatsız olmuş ve isyan etmiş

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na destek! Bu sözler çok konuşulur
Trafikte tartıştığı sürücüye saldırmak isterken ölümden döndü

İlahi adalet! Tartıştığı sürücüye saldırmak isterken ölümden döndü
Erdoğan 'Felaketi yaşıyoruz' demişti, nüfus rakamları haklı çıkardı

Erdoğan "Felaketi yaşıyoruz" demişti, rakamlar haklı çıkardı
Havalimanında akılalmaz olay! Piste dalıp çalışır vaziyetteki uçağa binmeye çalıştılar

Havalimanında akılalmaz olay! Piste dalıp peşinden koştular
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.