Anne ve Kızından Öğretmenine Unutulmaz Sürpriz

KARS'ta yaşayan Yudum Omur, kızı Zeynep Neriman ile birlikte, 20 yıl önce kendisine ders veren, şimdilerde ise kızının öğretmeni olan eski öğretmeni Mehmet Yaşar Yeşilyurt'a (63) ' Öğretmenler Günü' sürprizi yaptı. Sürpriz karşısında çok şaşırdığını belirten Yeşilyurt, "24 Kasım'ın en değerli hediyesini bugün aldım" dedi.

Kentte, 2002-2005 yılları arasında Kars Cumhuriyet Lisesi'nde öğrenci olan Yudum Omur, o yıllarda biyoloji dersine giren öğretmeni Mehmet Yaşar Yeşilyurt ile tam 20 yıl sonra yeniden okul sırasında buluştu. Öğretmen Yeşilyurt'tan ders alan kızı Zeynep Neriman Omur ile birlikte Faik Fikriye Torunoğulları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne giden Yudum Omur, ders devam ederken sınıfın kapısını çalıp içeri girdi. Ellerinde çiçeklerle anne-kız öğrencilerini gören öğretmen Yeşilyurt, şaşkınlığını ve mutluluğunu gizleyemedi. Omur ailesi, hazırladıkları çiçeği takdim edip, öğretmenlerinin '24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı. Anne ve kızı, aynı sıraya oturarak dersi de dinledi.

'ÇOK MUTLU OLDUM'

Ders sırasında bu anlamlı buluşmayı sınıfla paylaşan Mehmet Yaşar Yeşilyurt, meslek hayatında ilk kez böyle bir an yaşadığını anlatarak, "24 Kasım'ın en değerli hediyesini bugün aldım. 37 yıllık öğretmenliğim var. Rize'de başladı, Kars'ın çeşitli liselerinde ve en son burada görev yapıyorum. 24 Kasım'da öğrencilerimizden çeşitli hediyeler aldık. Öğrencilerimiz geldi ama ilk defa bir anne ile kızı olan öğrencilerimiz kutlamaya katıldılar ve beni şaşırttılar. Daha önce böyle bir olay yaşamadım. Uzun yıllar geçmiş, ben gerçekten çok mutlu oldum. Beni unutmamışlar, geldiler, kendisi de öğrencim kızı da öğrencim. 20 yıl sonra eski öğrencimi görmek gerçekten çok güzel bir duygulandırıcı bir olay oldu. Ben hem şok hem de çok mutlu oldum" diye konuştu.

'GURURLANIYORUM'

Yeşilyurt, öğrencileriyle karşılaştığı anlarda yaşadıklarına ilişkin de şunları söyledi:

"Öğretmenliğin en iyi tarafı, uzun yıllar sonra çeşitli devlet kuruluşlarına gidiyorum. Mesela adliyeye gidiyorum, avukatlar benim öğrencim, hastaneye gidiyorum, doktorlar, hemşireler benim öğrencim. Nereye gitsem benim öğrencilerim. Ben tanımıyorum hemen onlar beni tanıyorlar, geliyorlar. Çok mutlu oluyorum, şaşırıyorum böyle ve gururlanıyorum, aklımda böyle geçmiş hatırlıyorum. Şu anda da eski bir öğrencim karşımda duruyor ve onun da çocuğu burada okuyor. Gerçekten duygulandırıcı ve çok duygulu."

Yudum Omur da 20 yıl önceki sınıf atmosferine kızıyla adım atmanın tarifsiz bir duygu olduğunu belirterek, "Kızım Zeynep Neriman, Faik Fikriye Torunoğulları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenci. Ben de Kars Cumhuriyet Lisesi mezunuyum. Benim biyoloji öğretmenim olan Mehmet Yaşar Yeşilyurt, şu an kızımın derslerine girmekte. Ben de 'Öğretmenler Günü'nde unutulmaz bir anı yaşatmak istedim Mehmet Hocam'a. Hem benim hem de kızımın öğretmeni, hem de gelecek nesillere örnek bir öğretmen olduğu için 'Öğretmenler Günü'nü kızımla beraber kutlamak istedim" dedi.

Haber-Kamera: Volkan KARABAĞ / KARS,