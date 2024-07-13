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Elektrik Elektronik Mühendisi Yasemin Akpınar: Anne ve babayı dünyaya gelmeden seçiyoruz

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Elektrik elektronik mühendisi Yasemin Akpınar, Haberler.com stüdyosunda ruh ve enerjinin hiçbir zaman kaybolmadığını belirtilerek, bireylerin dünyaya gelmeden önce anne ve babalarını seçtikleri ifade etti. Bu durumun aslında bir yazılım olduğunu ve anne karnına düştükten sonra orada yazılım yükleniyor olduğu belirtti.

Elektrik elektronik mühendisi Yasemin Akpınar Haberler.com stüdyosunda sunucu Melis Yaşar'ın konuğu oldu.

"ANNE VE BABAYI DÜNYAYA GELMEDEN SEÇİYORUZ"

Dünyaya gelmeden anne ve babayı seçtiğimize yönelik açıklamalarda bulunan Elektrik Elektronik Mühendisi Yasemin Akpınar, "Anne ve babayı dünyaya gelmeden seçiyoruz. Yazılımsal bir şey aslında bu. Biz onlara gelmeden El- Akit veriyoruz, el sıkışıyoruz. Anne ve baba olarak onları seçip, anne karnında düştükten sonra orada yazılım yükleniyor. Yukarda çok büyük bir yazılım kaynağı var. Ruh ve enerji hiçbir zaman kaybolmuyor. Sizdeki bütün frekans bilgileri var. Biz Allah'ın bu bedenden yansımasıyız. Öz bir tane, o öz bütün insanlarda her şey yer alıyor. Siz de eksik olan kısımlara uygun ruhdaş olarak gelebilecek anne ve babaya tesir veriyorsunuz. Yukarıdan verdiğiniz tesirle anne ve baba evleniyor." şeklinde konuştu.

Anne ve Babayı Dünyaya Gelmeden Seçiyoruz!

Haberler.com / Melis Yaşar - Yaşam

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