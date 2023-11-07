Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar'ın annesi toprağa verildi
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Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar'ın annesi Müzeyyen Ünüvar, Mersin'in Erdemli ilçesinde defnedildi. Müzeyyen Ünüvar'ın cenazesine birçok önemli isim katıldı.
ANKARA Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar'ın yaşamını yitiren annesi Müzeyyen Ünüvar (87) Mersin'in Erdemli ilçesinde toprağa verildi.
Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar'ın annesi Müzeyyen Ünüvar tedavi gördüğü Mersin Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Müzeyyen Ünüvar'ın cenazesi hastaneden alındıktan sonra doğduğu ve büyüdüğü Erdemli İlçesi'ne bağlı Kocahasanlı Mahallesine getirildi. Kocahasanlı merkez camiinde kılınan cenaze namazının ardından Ünüvar'ın cenazesi Kocahasanlı Akkale Mezarlığına defnedildi.
Cenazeye Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, eski bakanlardan İsmet Yılmaz, Recep Akdağ, Taner Yıldız, belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. (DHA)