Ankara'nın Güdül ilçesinde hayvanlar için su olukları yerleştirildi
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Güdül ilçesine muhtarların talebi üzerine hayvanların suya kolay ulaşabilmeleri için su olukları yerleştirdi. Sorkun Mahallesi Muhtarı İsmail Güngör, olukların yerleştirilmesinden memnuniyet duyduklarını belirtti.
Ankara'nın Güdül ilçesinde çeşitli alanlara hayvanların suya kolay ulaşabilmeleri için oluk yerleştirildi.
Ankara Büyükşehir Belediyesince muhtarların talebi üzerine ilçeye gönderilen su olukları, Güdül Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince belirlenen noktalara kuruldu.
Sorkun Mahallesi Muhtarı İsmail Güngör, hayvanların su içmesini kolaylaştırmak üzere Büyükşehir Belediyesinden talep ettikleri olukların yerleştirilmesinden dolayı memnuniyet duyduklarını söyledi.
Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Yaşam