Ankara'nın Çubuk ilçesindeki Karagöl Tabiat Parkı Sonbaharda Doğaseverleri Ağırlıyor

Ankara'nın Çubuk ilçesinde bulunan Karagöl Tabiat Parkı, sonbaharda renkli ağaçları ve çevresindeki vadiyle doğaseverleri ağırlıyor. Park, doğal güzelliğiyle adeta yağlı boya tablolarını andırıyor ve fotoğraf tutkunlarına da ev sahipliği yapıyor.

Ankara'nın Çubuk ilçesindeki Karagöl Tabiat Parkı, sonbaharda rengarenk tonlara bürünen ağaçlar ve çevresindeki vadiyle vaktini doğayla iç içe geçirmek isteyenleri ağırlıyor.

Her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünen Çubuk ilçesine 22 kilometre uzaklıktaki Karagöl Tabiat Parkı, sonbaharda da doğal güzelliğiyle adeta yağlı boya tablolarını andırıyor.

Kavak ve Yıldırım dağlarının 1522 rakımındaki eteğinde bulunan Karagöl Tabiat Parkı, çevresindeki çam, söğüt, ıhlamur, meşe ve kavak ağaçlarıyla ziyaretçilerine doğayla iç içe vakit geçirme imkanı sunuyor.

Sonbaharda ağaçlar ve çevresindeki vadi sarı, kırmızı ve kahverengi renklere bürünen Karagöl ve yaylalar, fotoğraf tutkunlarına da ev sahipliği yapıyor.

Kentin stresinden uzaklaşmak isteyen çok sayıda kişiyi ağırlayan Karagöl'e, Çubuk 2 Barajı kenarından geçen kara yolu ile Kışlacık Mahallesi yolu güzergahı takip edilerek ulaşılabiliyor.

Fotoğraf sanatçısı Halil Basri Uluğ, fotoğraf çekmek için sık sık Karagöl'e geldiğini aktararak, bölgede çok farklı ağaç ve bitki türleri olduğunu, bunların her mevsim ayrı bir güzellik kattığını belirtti.

Doğaseverleri Karagöl'e beklediklerini dile getiren Uluğ, "Şehrin o kalabalık ve sıkıcı ortamından kaçarak dinlenmek için çok güzel bir yer. Biz de zaman zaman şehirden kaçarak, burada vakit geçirerek dinleniyoruz. İsteyen herkes en güzel kareleri, en güzel manzarayı burada bulma imkanı bulabiliyor." dedi.