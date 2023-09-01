Ankara'nın Çubuk ilçesinde bulunan Hacılar Şelalesi, sıcaktan bunalanların tercih ettiği bir mekan haline geldi. Şelaledeki küçük gölette serinleyenler ve doğa yürüyüşü yapanlar, şehrin sıcağından kaçmak için burayı tercih ediyor.

Ankara'nın Çubuk ilçesindeki Hacılar Şelalesi, sıcaktan bunalanların uğrak noktası oldu.

İlçe merkezine 25, il merkezine 68 kilometre uzaklıktaki Hacılar Şelalesi'ne gelenlerden bazıları, şelalenin oluşturduğu küçük gölette serinliyor. Bazıları da piknik yapıp, doğa yürüyüşüne çıkıyor.

İlçe sakinlerinden Selahattin Keser, AA muhabirine, fırsat buldukça bölgede yürüyüş yaptıklarını dile getirdi.

Şelaleyi şehrin sıcağından bunalan herkese tavsiye ettiğini ifade eden Keser, "Burada mükemmel bir manzara ve doğal klima var. Su çok serin. Biz de derin olmasa da yüzerek serinliyoruz." diye konuştu.