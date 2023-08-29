Ankara Gölbaşı'nda 200 çocuk sünnet edildi

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde düzenlenen 3. Sünnet Şöleni'nde 200 çocuk sünnet edildi. Şenlikte çocuklar renkli oyun alanları ve eğlence aktiviteleriyle keyifli bir gün geçirdi. Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, çocukların yanlarında olduklarını ve onların ülkeye faydalı bireyler olmaları için çalıştıklarını belirtti.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde belediye tarafından bu yıl 3'üncüsü düzenlenen "Sünnet Şöleni" kapsamında 200 çocuk sünnet ettirildi.

Gölbaşı Atatürk Sahil Parkı'ndaki şenlikte çocuklar, renkli oyun alanları, sihirbaz, palyaço, çizgi film karakterleri ve maskotlar ile gün boyu eğlenirken, Gölbaşı Belediyesi tarafından çocuklara pamuk şeker ikram edildi.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, etkinlikte yaptığı konuşmada, ilçede çocukların sadece sünnet şöleninde değil anaokulundan üniversite çağına kadar yanlarında olduklarını söyledi.

Çocukların çok heyecanlı ve mutlu olduğunu belirten Şimşek, "Erkekliğe adım attıkları gün bugündür. Onlar için de güzel bir anı oluyor. Biz çocuklarımızı ülkemize kazandırmak için elimizden geleni yapıyoruz. Gölbaşı'nda yaşayan evlatlarımızın bu ülkeye daha faydalı olabilmeleri için gece gündüz çalışıyoruz. Onlar bizim için çok önemli ve biz onların önemini bildiğimiz için Gölbaşı Belediyesinin tüm imkanlarını onlar için seferber ediyoruz." diye konuştu.

Şimşek, Gölbaşı Belediyesince 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla "Türkiye Yüzyılı" konserleri de düzenlediklerini bildirdi.

Gölbaşı halkının her zaman en güzelini hak ettiğini vurgulayan Şimşek, "Bugüne kadar birçok etkinlik yaptık. Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılı olması dolayısıyla da halkımızı Türkiye'nin en popüler sanatçıları ile buluşturuyoruz. Halkımızın bu tür etkinliklere ihtiyacı var." dedi.

Belediye Başkanı Şimşek ve eşi Yeşim Şimşek, sünnet olan çocuklara bisikletlerini dağıttı. Çocukları sünnet olan aileler de Şimşek'e destekleri için teşekkür etti.

Gölbaşı Belediyesinin 30 Ağustos Zafer Bayramı konserlerinin ilkinde 27 Ağustos'ta Atatürk Sahil Parkı'nda Sefo sahne aldı. 28 Ağustos'ta Resul Dindar, 3. Geleneksel Sünnet Şöleni'nde Özgür Can Çoban Gölbaşı halkıyla buluştu. Türkiye Yüzyılı Konserleri. 30 Ağustos'ta Zara'nın sahne almasıyla son bulacak.