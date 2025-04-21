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Ankara'daki Sakura Ağaçları Baharda Renkleniyor

Ankara'daki Sakura Ağaçları Baharda Renkleniyor
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Dikmen Vadisi'nde açan Japon kiraz ağaçları, bahar aylarında renkli görüntüler sunarak ziyaretçileri cezbetti. Sakura ağaçları, 'yeniden doğuşun simgesi' olarak kabul ediliyor ve çiçekler 7 ile 10 gün içinde dökülüyor.

ANKARA'da Dikmen Vadisi'ndeki Japon kiraz ağacı sakuraların çiçek açmasıyla renkli görüntüler oluştu.

Çankaya ilçesindeki Dikmen Vadisi'nde bulunan ve Japon kültüründe 'Yeniden doğuşun simgesi' olarak nitelendirilen sakura ağaçları, baharda çiçek açtı. Vadide onlarca ağaç fotoğraflık görüntüler oluşturdu. Parka gelenler, farklı tonlarda açan pembe çiçeklerin arasında yürüyüş yapıp, fotoğraf çektirdi. Ziyaretçilerine güzel görüntüler sunan sakuralar, 7 ile 10 gün arasında çiçeklerini döküyor. Beyaz ve pembe çiçek açan ağaçların boyu 8 ile 10 metreye kadar ulaşabiliyor.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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