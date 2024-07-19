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Ankara'daki Hacı Zeliha Sucu Camii yeniden inşa edilerek ibadete açıldı

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Ankara Yenimahalle'de uzun süredir metruk halde bulunan Hacı Zeliha Sucu Camii'nin yenileme çalışması tamamlandı. Cami, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ve Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ın katılımıyla ibadete açıldı.

Ankara Yenimahalle'de metruk haldeyken yeniden inşa edilen Hacı Zeliha Sucu Camii, ibadete açıldı. Törene Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar katıldı.

Etlik Şehir Hastanesi ve Ankara İl Sağlık Müdürlüğü'nün karşısında yer alan Hacı Zeliha Sucu Camii'nin yenilenme çalışmaları bitti.

HACI ZELİHA SUCU CAMİİ İBADETE AÇILDI

Cami inşaatını ve 1440 metrekare peyzaj düzenlemesi kapsayan yenileme projesi, yaklaşık 13 milyon TL'ye mal oldu. Aynı anda yaklaşık 500 kişinin namaz kılabileceği cami bugün, cuma namazına müteakip ibadete açıldı.

Açılışa Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ve Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ile diğer yetkililer katıldı.

ERDOĞAN BAYRAKTAR'IN ÖNCÜLÜĞÜNDE TAMAMLANDI

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, açılışa ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Tedrisatından geçtiğim eski Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Erdoğan Bayraktar'ın öncülüğünde tamamlanan Hacı Zeliha Sucu Camii açılışını Ankara Valimiz Sayın Vasip Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş ve Yenimahalle Belediye Başkanımız Sayın Fethi Yaşar ile birlikte yaptık. Emeği geçen herkesten Yüce Mevlam razı olsun." ifadelerini kullandı.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar da X'ten yaptığı paylaşımda, "Ankara Valimiz Sn. Vasip Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Mansur Yavaş, Keçiören Belediye Başkanımız Sn. Mesut Özarslan ve değerli konuklarla birlikte ile birlikte Hacı Zeliha Sucu Camii açılış törenine katıldık." dedi.

Haberler.com / Abdullah Aydemir - Yaşam

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