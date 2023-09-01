Ankara'da Yangında Mahsur Kalan Vatandaş Kurtarıldı

Ankara'nın Sincan ilçesinde bir apartmanın üst katında çıkan yangında evde mahsur kalan bir vatandaş, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangın nedeniyle büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.

Başkentte yangın paniği: Balkonda bir kişi mahsur kaldı

ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde bir apartmanın üst katında çıkan yangında mahsur kalan birikişi itfaiye kurtardı.

Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesi Pınarbaşı mahallesinde sabah saatlerinde bir binanın üst katındandaki dairede bilinmeyen bir sebebten dolayı yangın çıktı. Mahalle sakinleri itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekipleri sokaktaki parklar yüzünden yangına zorlukla müdahale etti. Bu sırada balkonda mahsur kalan bir kişi itfaiyenin su sıkması ile kurtarıldı. Yangında büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.