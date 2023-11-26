Ankara'da teras katta soba bacasından çıkan kıvılcımların kanepeye sıçraması sonucu yangın çıktı
Sincan ilçesi Pınarbaşı Mahallesi Çorumlular Caddesi'nde bir binanın teras katında soba bacasından çıkan kıvılcımların terastaki kanepeye sıçraması sonucu yangın çıktı. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi ve yangın itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.
Başkent'te terasa kurdukları sobadan çıkan kıvılcım sonrası yangın çıktı
ANKARA - Ankara Sincan'da teras katta kurulan sobadan çıkan kıvılcımların etrafa sıçraması sonucu yangın çıktı.
Alınan bilgiye göre, Ankara'nın Sincan ilçesi Pınarbaşı Mahallesi Çorumlular sokakta bulunan bir binanın teras katında, soba bacasından çıkan kıvılcımlar sonucu, teras katta bulunan kanepe ye sıçraması sonucu yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin uzun süren çabası sonrası alevler büyümeden yangın söndürüldü.