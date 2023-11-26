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Ankara'da teras katta soba bacasından çıkan kıvılcımların kanepeye sıçraması sonucu yangın çıktı

Sincan ilçesi Pınarbaşı Mahallesi Çorumlular Caddesi'nde bir binanın teras katında soba bacasından çıkan kıvılcımların terastaki kanepeye sıçraması sonucu yangın çıktı. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi ve yangın itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.