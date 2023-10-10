Ankara'da Suriyeli sığınmacıların yaşadığı dairede çıkan yangında 6 aylık bebek hayatını kaybetti

Ankara'da Suriyeli sığınmacıların yaşadığı dairede çıkan yangında 6 aylık bebek yaşamını yitirdi

Yangında 2'si ağır 5 kişi yaralandı

ANKARA - Ankara'nın Polatlı ilçesinde Suriyeli sığınmacıların yaşadığı 3 katlı bir apartmanın 1. katındaki dairede çıkan yangında 6 aylık bir bebek hayatını kaybetti, 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Yangın, akşam saatlerinde Polatlı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi İrfan Caddesi'nde bulunan 3 katlı apartmanın 1. katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Suriyeli sığınmacıların yaşadığı dairede elektrik kontağından dolayı yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu alevlerin sardığı dairede bulunanlar dışarı çıkarıldı. İtfaiye ekiplerince daireden çıkarılan yaralılar Polatlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların içinde bulunan 6 aylık bir bebeğin ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi. Yangında 2'si ağır toplam 5 kişi yaralandı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.