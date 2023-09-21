Ankara'da Özel Halk Otobüsü Şoförleri ve 65 Yaş Üstü Vatandaşlar Arasında Tartışma

Ankara'da özel halk otobüsü şoförlerinin 65 yaş üzeri vatandaşları otobüslere almaması, duraklarda vatandaşlar ve şoförleri karşı karşıya getirdi. Otobüs şoförleri ile yaşlı vatandaşlar arasında yaşanan tartışmaların ardından durum daha da gerildi.

Ankara'da özel halk otobüsü şoförlerinin 65 yaş üzeri vatandaşları otobüslere almaması, duraklarda vatandaşlar ve şoförleri karşı karşıya getirdi.

Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği'nin 21 Eylül itibarıyla ücretsiz ve indirimli biniş tarifeleriyle ilgili kararının ardından özel halk otobüsü şoförleri 65 yaş üstünü otobüslere almamaya başladı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın otobüs şoförlerini 65 yaş üstünün taşınması konusunda uyarmasına rağmen buna uyulmaması nedeniyle duraklarda tartışmalar yaşandı.

"Otobüsün önüne atlıyorlar"

Ücretsiz biniş kartı olmasına rağmen otobüslere ücretli binen ve böyle olması gerektiğini söyleyen Şükrü Ünver, kararı desteklediğini belirterek, "Ben 63 yaşındayım ve paralı kart kullanıyorum. Herkes bundan kullansın. Ben de vatandaşım onlar da vatandaş. Otobüsün önüne atlıyorlar. Adam bir ekmek almak için Keçiören'den geliyor. Bölgesinde yok mu ekmek? veya gazete almaya geliyor" dedi.

"Mecburen kapıyı açmak zorunda kaldı"

Kendisini otobüsten zorla indirmeye çalışan şoföre tepki veren Hasan Bektaş ise, çevredeki vatandaşların bu konuya tepki gösterdiğini dile getirerek, "Öveçler'den halk otobüsüne bindim. 06 HO 1028 plakalı araç almak istemedi. 'Müşteriler içerideyken gitmiyorum' dedi. Ben de 'Senin arabandan inmiyorum' dedim. 10 dakika bekledi, sonra mecbur kaldı, götürdü. Ben inerken de kapıyı açmadı bana. Öbür arkadaşlar itiraz ettiği için mecburen kapıyı açmak zorunda kaldı" açıklamasında bulundu.

"Gel beni indir"

Özel halk otobüsüne binmesine izin vermeyen şoföre tepki veren Hatice Balaban, yaşanan olaylardan sonra rahatsız olduğunu belirterek, "Halk otobüsüne yaşlıları bindirmiyorlar. Tunalı'dan gelirken 'Bu otobüse binemezsiniz. Bu geçersiz' dedi şoför. 'Neden' dedim. 'Gel beni indir' dedim ve bindim. Şimdi buradaki yaşlıların hiçbiri korkudan binemiyorlar. 'Akşama kadar gitmem' dedi ama beş dakika sonra gitti" dedi.

"Sebebi yok, 'Almıyoruz' diyorlar"

Otobüs şoförleri ile tartışmanın herkese zarar verdiğini ve alınan karardan geri dönülmesi gerektiğini söyleyen Mehmet Demirci, "Dikmen arabası almadı. Sebebi yok, 'Almıyoruz' diyorlar. İtiraz etsem ne faydası olacak ki. Kavga mı edeceğim?" diye konuştu.

"Ben taşıma taraftarı değilim"

Olaylar karşısında şaşkın olduğunu ifade eden taksi şoförü Ahmet Mercan, "Özel halk otobüsleri özel olduğu için ben 65 yaş üstünü taşımalarına karşıyım. Bir markete girip de bir ekmek veriyorlar mı? Ben taşıma taraftarı değilim" ifadelerine yer verdi. - ANKARA