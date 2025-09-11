Haberler

Ankara'da korkutan deprem

Ankara'da korkutan deprem
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Ankara'nın Kalecik ilçesinde saat 08.24'te 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının derinliği 11.08 kilometre olarak ölçüldü.

Afad Deprem Dairesi'nin verilerine göre; Ankara'nın Kalecik ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 08.24'te meydana gelen deprem yerin 11.08 kilometre derinliğinde yaşandı. Vatandaşlarda korku ve paniğe neden olan depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

Ankara'da korkutan deprem

KANDİLLİ DERİNLİĞİ "3.4" OLARAK ÖLÇTÜ

Kandilli Rasathanesi, Ankara'da sabah saatlerinde meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depremin derinliğini 3.4 kilometre olarak ölçtü.

Haberler.com / Çağla Taşçı - Yaşam
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıalbatros :

ankaralıların bile hissetmediği depremi sırf tıklanabilmek için korkutan deprem diye vermek...

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
title
