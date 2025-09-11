Ankara'da korkutan deprem

Afad Deprem Dairesi'nin verilerine göre; Ankara'nın Kalecik ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 08.24'te meydana gelen deprem yerin 11.08 kilometre derinliğinde yaşandı. Vatandaşlarda korku ve paniğe neden olan depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

KANDİLLİ DERİNLİĞİ "3.4" OLARAK ÖLÇTÜ

Kandilli Rasathanesi, Ankara'da sabah saatlerinde meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depremin derinliğini 3.4 kilometre olarak ölçtü.