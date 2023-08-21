Ankara'da Kaldırımda Para Düşüren Anne ve Kızının Anları Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Kaldırıma saçılan paraların gizemi güvenlik kamerası sayesinde çözüldü

Küçük kızın para düşürdüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı

ANKARA - Ankara'da kaldırımda yürüyen anne ile kız çocuğunun para düşürdüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Polatlı ilçesi Atatürk Caddesi'nde annesiyle birlikte yürüyen kız çocuğu, elindeki paranın 500 lirasını düşürdü. Elindeki paraların yola saçıldığını fark etmeyen çocuk, yürümeye devam etti. Yoldan geçen bir vatandaş, paraları bulmasının ardından sahibini bulmak için çevredeki esnafa başvurdu. Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen vatandaşlar, kız çocuğunun yürürken parayı düşürdüğünü gördü. Parayı sahibine ulaştırması için esnafa teslim eden vatandaş, küçük kızın düşürdüğü parayı gelip almasını ümit ettiğini ifade etti.