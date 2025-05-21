Annesiyle görüntülü konuşurken kalp krizinden öldü

Annesiyle görüntülü konuşurken kalp krizinden öldü
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Ankara'da Fatih Özkan, annesiyle görüntülü konuştuğu sırada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. İş için gittiği Ankara'da dinlenirken fenalaşan Özkan, evli ve 2 çocuk babasıydı.

ANKARA'da Fatih Özkan (37), annesiyle telefonda görüntülü konuşurken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Beypazarı ilçesinde yaşayan maden işçisi Fatih Özkan, dün, işleri nedeniyle Ankara'ya geldi. İşlerini bitirdikten sonra Ulus'taki Gençlik Parkı'nda dinlenen Özkan, annesi Emine Özkan'ı görüntülü aradı. Özkan, annesi ile konuşurken fenalaşıp yere yığıldı. İhbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, Özkan'ın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini tespit etti.

Evli ve 2 çocuk babası Özkan'ın cenazesi, bugün Beypazarı'nda toprağa verilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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