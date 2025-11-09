Suçları kabahatlerinden büyük! İş yerine kurşun yağmuru

Ankara'nın Çankaya ilçesindeki bir eğlence mekanında küfürlü konuşarak diğer müşterileri rahatsız ettiği öne sürülen 5 kişi, garsonlar tarafından uyarıldı.

İŞ YERİNE KURŞUN YAĞMURU

1 Kasım'da meydana gelen olayda, bunun üzerine garsonlarla tartışan masada oturan 3 kişi, kavga çıkardı. Dışarı çıkan 3 kişi, 1 saat sonra tekrar gelerek iş yerine ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

HOBİ BAHÇESİNDE YAKALANDILAR

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheliler, saklandıkları hobi bahçesinde yakalayarak gözaltına aldı.