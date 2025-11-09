Haberler

Suçları kabahatlerinden büyük! İş yerine kurşun yağmuru

Suçları kabahatlerinden büyük! İş yerine kurşun yağmuru
Güncelleme:
Ankara'nın Çankaya ilçesinde eğlence mekanında garsonlarla kavga ettikten sonra iş yerine ateş açan 3 şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

  • Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir eğlence mekanında 5 kişi küfürlü konuşarak müşterileri rahatsız ettiği öne sürüldü.
  • 1 Kasım'da 3 kişi mekana dönerek ateş açtı ve polis şüphelileri bir hobi bahçesinde yakalayarak gözaltına aldı.

Ankara'nın Çankaya ilçesindeki bir eğlence mekanında küfürlü konuşarak diğer müşterileri rahatsız ettiği öne sürülen 5 kişi, garsonlar tarafından uyarıldı.

İŞ YERİNE KURŞUN YAĞMURU

1 Kasım'da meydana gelen olayda, bunun üzerine garsonlarla tartışan masada oturan 3 kişi, kavga çıkardı. Dışarı çıkan 3 kişi, 1 saat sonra tekrar gelerek iş yerine ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

HOBİ BAHÇESİNDE YAKALANDILAR

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheliler, saklandıkları hobi bahçesinde yakalayarak gözaltına aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Umut Halavart - Yaşam
