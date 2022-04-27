Ankara'da bir vatandaş çırılçıplak bir şekilde sokakta dolaştı! - Haberler

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Ankara'da bir vatandaş çırılçıplak bir şekilde sokakta dolaştı!

Haberler.com - Uğur Birdal - Yaşam
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Ankara'da bir vatandaşın çırılçıplak bir şekilde sokakta dolaştığı görüldü. Çevredekilerin şaşkın bakışları arasında yoluna devam eden vatandaşın neden çıplak bir şekilde dolaştığı merak konusu oldu.

Ankara Sakarya Caddesi'nde bir vatandaşın çıplak bir şekilde dolaşması sosyal medyada gündem oldu. O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Görüntülerde bir vatandaşın, çıplak bir şekilde elinde birayla yürüdüğü görüldü. Çevredekilerin şaşkın bakışlarına aldırmayan çıplak kişi, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti.

Ankara'da bir vatandaş çırılçıplak bir şekilde sokakta dolaştı!

ÇIPLAK VATANDAŞ FİLMİNE BENZETİLDİ

Görüntülerin büyük bir hızla yayılmasının bir sebebi de kullanıcıların 1985 yılına ait Çıplak Vatandaş filmi üzerinden göndermede bulunmaları oldu. Filmde devlet memuru İbrahim rolünde izlediğimiz Şener Şen, birçok ek iş yapmasına rağmen düzeltemediği ekonomik sorunları nedeniyle bunalıma giriyor ve filmin sonunda çırılçıplak bir şekilde sokakta koşuyordu.

Haberler.com / Uğur Birdal - Yaşam

Ankara, Yaşam, Haberler

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