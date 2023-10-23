Ankara'da Açılan Lodumlu Rekreasyon Alanı Yoğun İlgi Görüyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan ve 130 bin metrekare alana sahip olan Lodumlu Rekreasyon Alanı, Başkentlilerden yoğun ilgi görüyor. Vatandaşlar, çocukları ve evcil hayvanlarıyla sonbaharın tadını çıkarıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından 15 Ekim'de açılışı yapılan ve 130 bin metrekare alana sahip olan Lodumlu Rekreasyon Alanı, Başkentlilerden yoğun ilgi görüyor. Her yaş gurubunun ihtiyacına uygun olarak hazırlanan alanlarda vatandaşlar, çocukları ve evcil hayvanlarıyla sonbaharın tadını çıkarıyor.

Yeşilin Başkenti sloganıyla çalışmalarını sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin, Başkentte kazandırdığı yeşil alanlar yoğun ilgi görüyor.

Çankaya ilçesi Lodumlu Mahallesi'nde 15 Ekim'de açılışı gerçekleştirilen Lodumlu Rekreasyon Alanı hafta sonunu ailesiyle, çocuklarıyla aktivitelerle geçirmek isteyen vatandaşlara ev sahipliği yapıyor.

7'DEN 70'E LODUMLU REKREASYON ALANI'NA YOĞUN İLGİ

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı tarafından Kanuni Sultan Süleyman Bulvarı'nın yanında inşa edilen ve 130 bin metrekarelik alana sahip olan Lodumlu Rekreasyon Alanı, açıldığı günden beri 7'den 70'e Başkentlilerden yoğun ilgi görüyor.

Sonbaharın ve sıcak havanın tadını çıkaran ebeveynler, çocuk oyun alanlarını kullanan ve bisiklet parkurunda paten ile scooter süren minikler hafta sonu doyasıya eğlendi.

NEFES ALINACAK BİR ALAN DAHA BAŞKENTE KAZANDIRILDI

Ankara Büyükşehir Belediyesine teşekkür eden vatandaşlar memnuniyetlerini şu sözlerle dile getirdi:

-Sema Özcan: "Bu parka bugün ilk defa geldik. Çok keyifli ve parkurlar çok güzel. Gerçekten çok teşekkür ederiz. Parkurlarda gezerken çok doğal ve Avrupai bir izlenim veriyor. Şaşırtıcı geldi bize, bu kadar güzel ve kapsamlı bir park oluşturulması."

-Hüseyin Kıran: "Gayet güzel bir hizmet, Mansur Bey'e teşekkür ederiz. Binalardan nefes alamıyorduk artık. Zamanında bayağı yanlış uygulamalar yapıldı. Yeşil alan olarak bu alanın kazandırılması gayet iyi oldu."

-Bahadır Erkan Akan: "Her taraf beton, onun önüne geçilmesi ve çocuklarımızla eğlenceli vakit geçirmek adına bu projeyi destekledik. Hemen tamamlanmasını bekledik ve o günleri de gördük. Çocukları buradan alamıyoruz artık. Herkes mutlu başkanımıza ve herkese çok teşekkür ediyoruz."

-Tuğba Tunç: "Kentin nefes alabileceği, bu mahallede böyle bir alana ihtiyaç vardı. Çok mutluyuz, çocuklar için çok eğlenceli."

-Şinasi Aydın: "Bu mahallede oturuyorum. Bölgeye böyle bir rekreasyon alanı kazandırılması bizler ve çocuklar için çok iyi oldu. Yeni yaşam alanı oluştu. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz. Böyle alanların Başkentimize gerekli olduğunu düşünüyorum. Binalarda sıkışıp kalmak istemeyen çocuklar ve aileleri için gerekli olduğunu düşünüyorum."

-Ela Kurtulmuşoğlu: "Bu bölgede çok ihtiyacımız vardı. Çocukların oyun oynayacağı alan eksikliğimiz fazlaydı. Bugünde ilk defa geldik çocuklarla denemek için. Gayet memnunuz ve çocuklar oldukça eğleniyor."

-Seçil Önder: "Çok beğendik ve çok mutlu olduk. Dört gözle bekliyorduk. Hem görsellik olarak hem de çocuklar için böyle bir alan ihtiyacı vardı. Çok güzel oldu."