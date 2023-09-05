Ankara'da 61 Yıldır Berberlik Yapan Metin Ünsal Müşterilerini Müzik Eşliğinde Tıraş Ediyor

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde 61 yıldır berberlik yapan Metin Ünsal, müşterilerini müzik eşliğinde tıraş ediyor. Müşterilerin bu uygulamadan memnun olduğunu belirten Ünsal, müziğin insanları rahatlatma ve dinlendirme özelliğine dikkat çekti.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde 61 yıldır berberlik yapan Metin Ünsal, müşterilerini müzik eşliğinde tıraş ediyor.

Erdemli İş Hanı içerisinde dükkanı bulunan Ünsal, AA muhabirine, uzun yıllardır sürdürdüğü mesleği sayesinde çocuklarını büyütüp evlendirdiğini anlattı.

İlkokulun ardından ustasının yanında çıraklığa başladığını ve askere gidene kadar orada devam ettiğini aktaran Ünsal, "Askerlik dönüşü bir müddet sonra dükkanımı açabildim. Tam 61 yıldır berberlik yapıyorum. Sayısız insan tıraş ettim. Bir müşterimi tıraş ederken telefonun müziğini açtım, müşterim de çok hoşlandığını söyledi bana. Ben de bunun üzerine tıraş yaparken müzik açmaya karar verdim." diye konuştu.

Ünsal, müziğin insanları rahatlatma ve dinlendirme özelliği bulunduğunu belirterek, müşterilerinin bu uygulamadan çok memnun olduğunu dile getirdi.

Müşterilerden Ercan Durmuş, müziğin ruhun gıdası olduğunu dile getirerek, "Hem oynuyor hem de bizi rahatlatıyor." dedi.