Ankara Beypazarı'nda Aile Yaşam Merkezi Hizmete Açıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) Beypazarı Hacıkara Mahallesi'ne kazandırdığı aile yaşam merkezi hizmet vermeye başladı. Merkezde; Gençlik Merkezi'nden Kadınlar Lokali'ne, spor alanlarından BELMEK'e kadar birçok sosyal donatının yanı sıra şikayet ve taleplerin yüz yüze ulaştırılabileceği Başkent 153 birimi bulunuyor.

ABB, Başkentlilerin yaşam kalitesini artırmak için kent genelinde hizmete açtığı aile yaşam merkezlerinin sayısını artırmaya devam ediyor.

Başkente yeni aile yaşam merkezleri (AYM) kazandırmak için çalışmalarını sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi, son olarak yapımı tamamlanan Beypazarı AYM'yi hizmete açtı. Hacıkara Mahallesi'ne kazandırılan merkez bünyesinde Kadınlar Lokali, Gençlik Merkezi, kütüphane, spor merkezi, BELMEK, oyun salonu ve konferans salonu yer alıyor. Ayrıca merkezde; Beypazarı ve çevresindeki vatandaşların şikayet ve taleplerini yüz yüze iletebilecekleri bir de Başkent 153 birimi bulunuyor.

TOPLUMUN HER KESİMİNDEN İNSANLARA HİZMET VERECEK

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığına bağlı Aile Yaşam Şube Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Beypazarı AYM; sosyal aktivitelerden eğitim hizmetlerine, spor aktivitelerinden sanat etkinliklerine kadar pek çok alanda toplumun her kesimine hitap ediyor. Geleceğin teminatı gençler ve çocuklar için Çocuk Etkinlik Merkezleri, kütüphane bulunuyor. Merkezde ayrıca, LGS-YKS ve KPSS'ye hazırlananlara eğitim desteğinin yanı sıra serbest zamanlarını geçirebileceği Gençlik Merkezi ve E-Spor Merkezi bulunuyor. Toplumsal yapının temel direği olan kadının bedensel, ruhsal, sosyal, kültürel ve eğitsel bakımdan desteklenip güçlenmesi için Kadınlar Lokali ile BELMEK Kursları da merkezdeki yerini aldı.