Bakan Yumaklı görüntüleri paylaştı: Anadolu Parsı bizi yeniden selamladı

Bakan Yumaklı görüntüleri paylaştı: Anadolu Parsı bizi yeniden selamladı
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, koruma altında bulunan Anadolu Parsı'nın fotokapana yansıyan yeni görüntülerini paylaşarak, "Anadolu'nun yüce dağlarının gizli kahramanı, en ihtişamlı görüntüsüyle bizi yeniden selamladı. 1000 yıllık hikayenin vücut bulmuş hali; Anadolu parsı. Bu eşsiz mirasımızı tüm imkanlarımızla korumaya devam edeceğiz" dedi.

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'ne göre nesli 'en tehlikede' kategorisinde yer alan koruma altındaki Anadolu parsının, fotokapana yansıyan yeni görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı.

"1000 YILLIK HİKAYENİN VÜCUT BULMUŞ HALİ"

Bakan Yumaklı, "Anadolu'nun yüce dağlarının gizli kahramanı, en ihtişamlı görüntüsüyle bizi yeniden selamladı. 1000 yıllık hikayenin vücut bulmuş hali; Anadolu parsı. Bu eşsiz mirasımızı tüm imkanlarımızla korumaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bakan Yumaklı görüntüleri paylaştı: Anadolu Parsı bizi yeniden selamladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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