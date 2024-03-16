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Ameliyatı 9 saat sürmüştü! Hastanede yatan Berna Laçin son durumunu anlattı

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Geçtiğimiz günlerde apar topar ameliyata alınan ve operasyonu 9 saat süren Berna Laçin, sıkıntılı günleri geride bıraktı. Tedavisi hastanede devam eden ve yavaş yavaş yürümeye başlayan Laçin, "10 gündür incecik bir ipte yürüyorum. Bir yanım alevler bir yanım çiçekler" dedi.

Oyuncu ve sunucu Berna Laçin, yaşadığı omurilik sorunu nedeniyle geçtiğimiz günlerde 9 saat süren bir ameliyat geçirdi. Günlerdir hastanede tedavi gören Laçin, son durumu hakkında bilgi verdi.

"KENDİMİ DOKTORLARA KOŞULSUZ BIRAKTIM"

Günler sonra ayağa kalkarak hastane koridorunda yürüyüş yapan Berna Laçin, "Yastık dikerek, Mahmure" şarkısını ve Seda Sayan'ın meşhur "çorap kadını" sözlerini söyledi. O anları Instagram hesabından yayınlayan ünlü isim, şu ifadeleri kullandı: "Mutlu son. 10 gündür incecik bir ipte yürüyorum. Bir yanım alevler bir yanım çiçekler. Sırat köprüsü gibi… Elimden tutanlara şükürler olsun. Allah'ın mucizesi eline hediye. Çok kıymetli Prof. Dr. Azmi Hamzaoğlu ile tabi ki mucizevi anestezi ve ağrı savar sevgili Osman Hoca. Tüm ekip ve 9. kat, beni şefkatle kucakladı. Öyle bir bakım ki böylesi dünyada yoktur. Kendimi koşulsuz teslim ettim. Çok uslu bir hasta olmak için gayret ettim. Yanlışım olduysa affedin, hakkınızı helal edin."

"Not: Daha bir süre buradayım, ameliyat sonrası tedavim devam ediyor ama çok şükür hayatımın bağlı olduğu büyük tehlikeyi atlattım. Azmi Hoca yine bir mucizeyi gerçekleştirdi. Onun için bu ilk değil ama hayatını değiştirdiği herkes için o tek. Sayesinde her zamankinden de dimdik buradayım. Dualarınıza minnettarım Allah'ıma şükürler olsun. Bir maşallahınızı alırım."

Laçin'in paylaşımına Melek Baykal, Ceyda Düvenci, Filiz Akın ve Mine Tugay'dan "Geçmiş olsun" yorumları geldi.

Ameliyatı 9 saat sürmüştü! Hastanede yatan Berna Laçin son durumunu anlattı

Ameliyatı 9 saat sürmüştü! Hastanede yatan Berna Laçin son durumunu anlattı

Ecem Altan
Ecem Altan
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