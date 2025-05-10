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Amatör Balıkçılar Yavru Deniz Kaplumbağasını Kurtardı

Amatör Balıkçılar Yavru Deniz Kaplumbağasını Kurtardı
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Antalya'nın Alanya ilçesinde amatör balıkçılar, denizde misina ve çuvala dolanmış yavru deniz kaplumbağasını bulup kurtararak, denize bıraktılar.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde amatör balıkçılar, tekneyle açıldıkları denizde misina ve çuvala dolanmış halde buldukları yavru deniz kaplumbağasını kurtarıp, suya bıraktı.

Oba Mahallesi açıklarında dün bir grup amatör balıkçı, su yüzeyinde çuval ve misinaya dolanmış yavru deniz kaplumbağasını gördü. Tekneye aldıkları kaplumbağayı bıçakla kestikleri çuvaldan kurtaran balıkçılar, boynuna dolanmış misinayı da çıkardı. Balıkçılar ardından deniz kaplumbağasını denize bıraktı. Balıkçılar, deniz kaplumbağasını kurtarma anlarını cep telefonu kamerası ile kaydetti. Görüntülerde; misina ve çuvalı keserken tedirgin olan balıkçıların deniz kaplumbağasını bırakması ve "Bizim köylü hadi yürü" demesi yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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