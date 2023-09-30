Amasya Üniversitesi Öğrencileri Kazada Hayatını Kaybetti

Amasya'nın Merzifon ilçesinde meydana gelen otobüs kazasında hayatını kaybedenler arasında Amasya Üniversitesi öğrencileri Melisa Kor, Edanur Çelik, Semanur Tahtakılıç ve Hilal Çelebi'nin olduğu belirlendi. Üniversite rektörü başsağlığı mesajı yayımladı.

ÖLENLERDEN 4'Ü AMASYA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİSİ

Amasya'nın Merzifon ilçesinde Kemal Öz'ün kullandığı yolcu otobüsünün devrildiği kazada ölenlerden Melisa Kor, Edanur Çelik, Semanur Tahtakılıç ve Hilal Çelebi'nin, Amasya Üniversitesi öğrencisi olduğu ortaya çıktı. Melisa Kor'un Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Reklamcılık, Edanur Çelik'in Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otel İşletmeciliği, Semanur Tahtakılıç'ın Taşova Yüksel Akın Meslek Yüksekokulu Posta Hizmetleri, Hilal Çelebi'nin ise Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yaşlı Bakımı Programı öğrencisi olduğu belirtildi.

REKTÖRDEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi, kazada yaşamlarını yitiren öğrenciler için başsağlığı mesajı yayımladı. Rektör Turabi mesajında; "Üniversitemizde öğrenim gören Hilal Çelebi, Semanur Tahtakılıç, Edanur Çelik ve Melisa Kor'un Amasya'mızın Merzifon ilçesinde geçirdikleri elim kaza sonucunda vefat etmeleri hepimizi derinden yaralamıştır. Kıymetli öğrencilerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Amasya Üniversitesi ailesine başsağlığı dilerim" dedi.