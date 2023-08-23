Amasya'da yolcu otobüsüne çarpan pikap paramparça oldu

Amasya'nın Suluova ilçesinde sebze yüklü pikap, yolcu otobüsüne çarptı ve paramparça oldu. Yaralanan sürücü ve yanındaki kişi hastaneye kaldırıldı.

Amasya'nın Suluova ilçesinde yolcu otobüsüne çarpan sebze yüklü pikap paramparça oldu. Yaralanan sürücü ve yanındaki kişi hastaneye kaldırıldı.

Saluca köyü mevkiinde Fehmi Pamuk (25) idaresindeki 05 ACM 421 plakalı pikap, önünde seyreden İran plakalı yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Kazada hurdaya dönen pikapta, sürücü ve yanındaki yolcu Halil Terzi (24) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Paramparça olan araçtan çıkartılan yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - AMASYA