Amasya'da Yedikır Baraj Gölü kıyısındaki mera alanında çıkan yangın kontrol altına alındı

Amasya'nın Suluova ilçesinde Yedikır Baraj Gölü'nün kıyısında bulunan mera alanında çıkan yangın kontrol altına alındı. Rüzgarın da etkisiyle onlarca dekar alanı kısa sürede küle çeviren alevlere ekipler müdahale etti. Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, yangının kısa sürede kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Amasya'nın Suluova ilçesinde Yedikır Baraj Gölü'nün kıyısında bulunan mera alanında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Rüzgarın da etkisiyle onlarca dekar alanı kısa sürede küle çeviren alevlere ekipler müdahale etti. Geceyi aydınlatan alevlerin söndürülmesi için Amasya, Suluova ve Merzifon Belediyesi itfaiye ekipleri ile Amasya Orman Bölge Müdürlüğü seferber oldu. Cürlü köyünden vatandaşların endişeyle takip ettiği alevler söndürüldü.

Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yedıkır Millet Bahçemiz ve Havaalanı yolu üzerindeki merada meydana gelen yangın etkili rüzgar sebebiyle hepimizi endişelendirdi. Bölgeye intikal eden ekiplerimiz yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Emek veren tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - AMASYA