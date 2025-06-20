Amasya'da Hastanede Yakalanan Yılan Doğaya Bırakıldı

Amasya'da Hastanede Yakalanan Yılan Doğaya Bırakıldı
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Amasya Üniversitesi Hastanesi'nin deposunda görülen 1 metre uzunluğundaki yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğaya salındı. Yılan, hastane çalışanları tarafından temizlik malzemeleri arasında bulundu ve paniğe neden oldu.

AMASYA'da hastanenin deposunda görülen ve paniğe neden olan 1 metre uzunluğundaki yılan itfaiye ekiplerince yakalanarak doğaya bırakıldı.

Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin depo bölümünde görülen yılan panik yarattı. Yılanın, hastane çalışanları tarafından depo kısmında temizlik malzemelerinin bulunduğu alanda görülmesinin ardından itfaiye ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine bölgeye Amasya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Depoya giren ekipler, temizlik bidonlarının arasında saklanan yılanı kısa sürede yakaladı.

Yılan, özel ekipmanla alınarak yerleşim yerinden uzak bir bölgeye götürüldü ve doğal yaşam alanına bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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