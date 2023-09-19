Amasya'da hafif ticari araç menfeze devrildi, sürücü yaralandı
Amasya'nın Taşova ilçesinde meydana gelen kazada hafif ticari araç menfeze devrildi ve sürücü yaralandı. Kazanın ardından sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi.
AMASYA'nın Taşova ilçesinde hafif ticari araç menfeze devrildi. Kazada sürücüsü Ömer Y. (39 yaralandı.
Kaza, bugün Taşova ilçesi Mercimek köyü mevkisindemeydana geldi. Taşova'dan Samsun'un Ladik ilçesi istikametine seyir halinde olan Ömer Y. (39) yönetimindeki 54 AJC 753 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan menfeze devrildi. Kazada sürücü Ömer Y. yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla Taşova Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kaza sonrası araç, vinç yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. (DHA)