Amasya'da hafif ticari araç menfeze devrildi, sürücü yaralandı

Amasya'nın Taşova ilçesinde meydana gelen kazada hafif ticari araç menfeze devrildi ve sürücü yaralandı. Kazanın ardından sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi.