Amasya'da Çocuklar Yağmur Duası İçin 'Hantse Guaşe' Geleneğini Yaşattı

Amasya'da Çocuklar Yağmur Duası İçin 'Hantse Guaşe' Geleneğini Yaşattı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya'nın Hamamözü ilçesindeki çocuklar, eski bir gelenek olan 'Hantse Guaşe'yi canlandırarak yağmur duasına çıktı. Evleri ziyaret eden çocuklar, mahalle sakinlerinden bulgur, yumurta, yağ ve su topladı. Etkinlik, unutulmuş bir geleneği yaşatmak amacıyla düzenlendi.

AMASYA'nın Hamamözü ilçesinde bir grup çocuk, yağmur duasına çıktı. Kapı kapı dolayıp mahalleliden bulgur, yumurta, yağ ve su toplayan çocuklar, eski bir gelenek olan 'Hantse Guaşe'yi yeniden canlandırdı.

İlçeye bağlı Saray Mahallesi'nde toplanan çocuklar, ellerinde 'Hantse Guaşe' adını verdikleri kukla ve sepetlerle ev ev dolaştı. Çocuklar, 'yağ yağ yağmur, teknede hamur, ver Allah'ım ver sicim gibi yağmur' diye hep bir ağızdan dua ederek mahalle sakinlerinden bulgur, yumurta, yağ ve su topladı. Vatandaşlar da çocukların üzerlerine kovalarla su serperek dualarına eşlik etti. Etkinliğin ardından mahalle sakinleri ve çocuklar bir araya gelerek topluca dua etti.

Unutulmaya yüz tutmuş eski bir Çerkes geleneğini yaşatmak istediklerini belirten mahalleliden Esin Arslan, "Hantse Guaşe'yi çocuklarımıza öğretmek, büyüklerimize de eski günleri hatırlatmak için böyle bir etkinlik düzenledik. Çocuklarımızın duaları ile yöremize ve yurdumuza bol rahmetler diliyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
İstanbul'da çöpte yanmış bebek cesedi bulundu

İstanbul'da kan donduran olay! Çöpleri toplayan personel fark etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Venezuela'dan ABD'ye tarihi rest: Kıyılarımızdan uzak durun, en büyük kabusunuz oluruz

ABD'ye tarihi rest: Bizden uzak durun, en büyük kabusunuz oluruz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.