Amasya'da Çocuklar Yağmur Duası İçin 'Hantse Guaşe' Geleneğini Yaşattı

AMASYA'nın Hamamözü ilçesinde bir grup çocuk, yağmur duasına çıktı. Kapı kapı dolayıp mahalleliden bulgur, yumurta, yağ ve su toplayan çocuklar, eski bir gelenek olan 'Hantse Guaşe'yi yeniden canlandırdı.

İlçeye bağlı Saray Mahallesi'nde toplanan çocuklar, ellerinde 'Hantse Guaşe' adını verdikleri kukla ve sepetlerle ev ev dolaştı. Çocuklar, 'yağ yağ yağmur, teknede hamur, ver Allah'ım ver sicim gibi yağmur' diye hep bir ağızdan dua ederek mahalle sakinlerinden bulgur, yumurta, yağ ve su topladı. Vatandaşlar da çocukların üzerlerine kovalarla su serperek dualarına eşlik etti. Etkinliğin ardından mahalle sakinleri ve çocuklar bir araya gelerek topluca dua etti.

Unutulmaya yüz tutmuş eski bir Çerkes geleneğini yaşatmak istediklerini belirten mahalleliden Esin Arslan, "Hantse Guaşe'yi çocuklarımıza öğretmek, büyüklerimize de eski günleri hatırlatmak için böyle bir etkinlik düzenledik. Çocuklarımızın duaları ile yöremize ve yurdumuza bol rahmetler diliyoruz" dedi.