Amasya Belediye Binasının Restorasyonu Tamamlandı

Şehzadeler Şehri Amasya'nın 100 yılı aşan tarihe sahip belediye binasının restorasyonunda sona gelindi. Amasya Belediye Başkanı Dr. Bayram Çelik'in misafirlerini ağırlamak için kullanacağı tarihi belediye binasını 99 yıl önce Atatürk'de ziyaret etmişti.

1915 yılında Veysibeyzade Sıtkı Bey zamanında inşasına başlanan kesme taştan yapılan bina 1922 yılında Veysibeyzade Nafiz Bey'in belediye reisliği döneminde tamamlandı. 24 Eylül 1924'te Amasya'ya gelen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün eşi Latife Hanım ile birlikte binayı ziyaret ederek dönemin yöneticileri ve halkla buluşmuştu.

Uzun yıllar belediye binası olarak hizmet veren asırlık yapıdaki çalışmaları inceleyen Belediye Başkanı Çelik, "Belediye başkanlığı makamı olarak kullanacağımız ve Gazi Paşamızın halka hitap ettiği tarihi belediye binamızın restorasyon çalışmalarında sona geldik. Yaptığımız bütün projelerimizi ve çalışmalarımızı hemşehrilerimizin geleceğine yatırım için hayata geçiriyoruz. Her şey Amasya ve Amasyalılar için" dedi. - AMASYA