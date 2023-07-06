Amanoslar'da bereket: Ağaçları mantarlar kapladı

Hatay'ın Payas ilçesinde Amanos dağlarında yağışlar sonrası mantar bolluğu yaşanıyor. Poşet poşet istiridye mantarı toplayan bir kişi mantarla kaplı ağaçları cep telefonuyla görüntüledi. Hatay'ın doğal güzelliği olan Amanos dağları, içerisindeki zengin eko sistemle kendine hayran bırakıyor. Doğasında birçok canlıya ev sahipliği yapan dağlarda yaz aylarının yağışlı geçmesiyle mantar bolluğu yaşanıyor. Payas ilçesi Amanos Dağları Sincan Yaylası mevkiinde doğa gezintisine çıkan İlyas Kara, mantar bolluğuna denk geldi. Ağaçlar üzerinde yer edinen kilolarca mantarı cep telefonuyla görüntüleyen Kara, poşet poşet toplamayı da ihmal etmedi. Kara, mantarın tadının etten lezzetli olduğunu ifade ederek vatandaşları yemeye davet etti.