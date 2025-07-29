Amanos Dağları'nda Karaca Görüntülendi
Hatay'ın Amanos Dağları'nda bir vatandaş, sedir ağacının altında beslenen karacayı cep telefonuyla görüntüledi. Karaca, etrafını kontrol ederek beslenirken bir süre sonra ormanın derinliklerine doğru ilerledi.
HATAY'ın Amanos Dağları'nda sedir ağacının altında beslenen karaca, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.Amanos Dağı eteklerinde gezinti yapan vatandaşlar, sedir ağacının altında bir karacanın beslendiğini fark etti. Vatandaşlar, güzelliğiyle dikkat çeken karacayı cep telefonuyla görüntüledi. Karacanın beslenirken aynı zamanda önlem amaçlı sık sık etrafını kontrol ettiği anlar da kameraya yansıdı. Karaca bir süre sonra ormanın derinliklerinde gözden kayboldu.
Haber: Ferhat DERVİŞOĞLU-Kamera: HATAY,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam