Amanos Dağları'nda Karaca Görüntülendi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Amanos Dağları'nda bir vatandaş, sedir ağacının altında beslenen karacayı cep telefonuyla görüntüledi. Karaca, etrafını kontrol ederek beslenirken bir süre sonra ormanın derinliklerine doğru ilerledi.

HATAY'ın Amanos Dağları'nda sedir ağacının altında beslenen karaca, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.Amanos Dağı eteklerinde gezinti yapan vatandaşlar, sedir ağacının altında bir karacanın beslendiğini fark etti. Vatandaşlar, güzelliğiyle dikkat çeken karacayı cep telefonuyla görüntüledi. Karacanın beslenirken aynı zamanda önlem amaçlı sık sık etrafını kontrol ettiği anlar da kameraya yansıdı. Karaca bir süre sonra ormanın derinliklerinde gözden kayboldu.

Haber: Ferhat DERVİŞOĞLU-Kamera: HATAY,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
İbrahim Tatlıses'ten kızı Dilan Çıtak'ın karıştığı skandala ilk tepki

İbrahim Tatlıses'ten kızının karıştığı skandala ilk tepki
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özel elindekiı anketi açıklayıp iddialı konuştu: Birinci olmazsak o gece siyaseti bırakırım

Elindeki anketi açıklayıp iddialı konuştu: O gece siyaseti bırakırım
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.