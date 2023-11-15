Alzheimer hastası kayboldu, ölü olarak bulundu

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yaşayan Alzheimer hastası Melehat Akar, evinin 3 kilometre ilerisinde ölü olarak bulundu. Arama çalışmalarına Jandarma, AFAD ve AKUT ekipleri destek verdi.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde kaybolan Alzheimer hastası Melehat Akar, evinin 3 kilometre ilerinde ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Seydikemer'in Gölbent Mahallesi'nde yaşayan Alzheimer hastası 80 yaşındaki Melehat Akar 2 gün önce gece saatlerinde kaybolmuştu. Eşi, karısının Alzheimer hastası olduğunu bildirerek kayıp ihbarında bulundu. Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yaşlı kadını arama çalışması başlattı. Arama çalışmalarına Afet ve Acil Durum (AFAD) ve Arama Kurtarma Derneği (AKUT) da destek verdi. Aramalar sonucu yaşlı kadının cesedi evinin 3 kilometre ilerisindeki zeytinlik alanda bulundu. Akar'ın cenazesi Muğla Adli Tıp kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA