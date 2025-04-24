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Alman profesörden İstanbul uyarısı: 2 kritik senaryo var

Alman profesörden İstanbul uyarısı: 2 kritik senaryo var
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İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 6.2'lik deprem için Prof. Dr. Marco Bohnhoff gerçekleşebilecek 2 kritik senaryoyu paylaştı. Bohnhoff'a göre ilk senaryo 6,2'lik depremin "ana deprem" olduğu ve bundan sonra görülecek artçıların zamanla azalacağı, ikinci senaryo ise beklenen asıl büyük depremin henüz gerçekleşmediği ve bu sarsıntının onun habercisi olabileceği.

İstanbul Silivri'de dün saat 12:49 itibarıyla meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem megakentte büyük panik yaşanmasına neden oldu.

2 OLASI SENARYO VAR

Uzmanlar bu sarsıntının büyük İstanbul depreminin habercisi olup olmadığını tartışırken, Almanya'nın önde gelen sismologlarından Prof. Dr. Marco Bohnhoff, DW Türkçe'den Sinem Özdemir'e 2 olası senaryo hakkında bilgiler verdi.

İlk senaryo, 6,2'lik depremin "ana deprem" olduğu ve bundan sonra görülecek artçıların zamanla azalacağı yönünde. Ancak ikinci senaryo, beklenen asıl büyük depremin henüz gerçekleşmediğini ve bu sarsıntının onun habercisi olabileceğini söylüyor.

"DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ 7.4'E KADAR ÇIKABİLİR"

Prof. Bohnhoff, ikinci senaryoda olası büyük depremin büyüklüğünün 7.4'e kadar çıkabileceğine dikkat çekerek, "Bu, Marmara için uzun süredir beklenen büyük depremin gerçekleşmesi anlamına gelir. Ancak hangi senaryonun geçerli olduğunu bugünden kestirmek mümkün değil" dedi.

"STRES İSTANBUL YÖNÜNE DOĞRU KAYDI"

Bohnhoff'a göre 6,2'lik deprem, Marmara fay hattındaki stresi İstanbul yönüne doğru kaydırdı. Bu da İstanbul'a daha yakın bir bölgede yeni bir depremin olasılığını artırıyor. Yine de "ne zaman" sorusunun yanıtı şu aşamada belirsizliğini koruyor.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
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Yorumlar (21)

Haber YorumlarıOzzy Bjk:

Başka bir olasılık, senaryo yok ki zaten.

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Haber YorumlarıATİL LA:

Bu 2 Senaryoyu Bilmek için PROF OLMAYA GEREK YOK ??

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Haber YorumlarıAlkurt:

Cok mantikli...Ama Yüce Allah tan dilerim insallah dahada buyuk deprem olmaz. Allah korusun

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Haber YorumlarıHainKOXPER :

zaten 2 türlü senaryo var hangisi tutarsa bilim adamı kılıklı

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Haber YorumlarıMaraşlı:

Rabbim bilir ya benim tahminim ikinci senaryo, çünkü Maraşta da 6 şubat depremi öncesi 7-8 ay önce 4-5 büyüklüğünde depremler oldu yani haberci depremler, ve 6 şubatta büyük deprem oldu malesef, yerler kilometrelerce ve geniş bir şekilde yarıldı enerji o zaman açığa çıktı ve boşaldı rahatladı. İnşallah olmaz rabbim beterinden korusun inşallah.

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Haber YorumlarıTurgut Aydoğdu:

Bunu bilmek için prof olmak şartmı

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Haber YorumlarıSadettin Kanber:

Adam ya yazı, ya tura ya da dik gelecek demiş.

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Haber YorumlarıSelimk:

50-100 yılda bir büyük deprem oluyor İstanbul'da. biraz daha zaman var gibi.

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Haber YorumlarıGökhan Gani:

Bunun için mi prof oldun. Tabiki ya sönümlenecek ya da başka büyük bir deprem olacak.

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Haber YorumlarıBoss 24 GmbH:

Acaba hepsi Senaryo mu ?

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