Alman Hayvanseverler Kahramanmaraş'taki Depremzedelerin Yanında

Kahramanmaraş merkezli depremde yaralanan sokak hayvanlarının tedavisi için Almanya'dan gelen hayvanseverler çalışmalara katıldı. Hayvanlar tedavi edildikten sonra özel bir merkeze transfer edildi. Ayrıca hayvanseverler, HAYTAP Emekli Hayvanlar Çiftliği'nde ağaçlandırma çalışması yaptı.