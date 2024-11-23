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Ali Rıza Demircan: İslam'da çocuk yaşta evlilik caiz değildir

Ali Rıza Demircan: İslam'da çocuk yaşta evlilik caiz değildir
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Haberler.com'a konuk olan ilahiyatçı ve yazar Ali Rıza Demircan, "İslam'a göre çocuk yaşta evlilikler caiz değildir. Anne ve baba, tercih ettiği bir kişiyle kız çocuğunu evlendiremez." dedi.

İlahiyatçı ve yazar Ali Rıza Demircan, Haberler.com'da yayınlanan programın moderatörü Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur'un sorularını yanıtladı. "İslam'da evlilik" hakkında konuşan Demircan, çocuk yaşta evliliklerin caiz olmadığını belirtti.

"İSLAM'A GÖRE ÇOCUK YAŞTA EVLİLİK CAİZ DEĞİL"

Demircan Türkiye'de insanların İslam'ı, iki ana kaynağı olan Kur'an- Kerim'e ve Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa'nın (s.a.v) uygulamalarına dayalı olarak öğrenmediği için babadan oğula geçen bir halk Müslümanlığı oluştuğunu ifade etti. Söz konusu halk Müslümanlığının aile içinde gereksiz baskılar oluşturmuş olabileceğine vurgu yapan Demircan, "Örneğin, çok rijit bir örnek olarak da değerlendirilebilir, düne kadar mesela Doğu'da, Karadeniz yöresinde anneler babalar karar verir, çocukları evlendirirler. İslam'a göre, bir kız çocuğu ergenlik çağına ulaşmadan, rüşt dediğimiz evlilik hayatını sürdürebilecek bir olgunluk kıvamına gelmeden evlendirilmesi caiz değildir. Anne ve baba tercih ettiği bir kişiyle kız çocuğunu evlendiremez." dedi.

"KIZ ÇOCUĞUNUN ONAY VERMEDİĞİ EVLİLİK GEÇERLİ DEĞİLDİR"

Anne ve babaların, evliliğin tarafı değil sadece gözetimcisi olduğunu belirten Demircan, "Aile, evlilik İslami kurallara uygun mudur değil midir, İslam'ın evlilikle alakalı bir yasağı ihlal ediliyor mu edilmiyor mu bu konuyu kontrol eder. Evliliğin tarafı erkektir, kadındır. Kız çocuğunun onay vermediği evlilik geçerli değildir." diye konuştu.

"PEYGAMBERİMİZ EVLİLİĞİ GEÇERSİZ SAYDI"

Konuyu bir örnekle detaylandıran Demircan konuşmasını şu ifadelerle sonlandırdı:

"Mesela Peygamberimize bir kız çocuğu geliyor, 'Babam beni onaylamadığım amcasının çocuğuyla evlendirdi Ya Rasulallah, şikayetçiyim' deyince Aziz Peygamberimiz, Efendimiz, evliliği geçersiz sayıyor. İslam Kur'an'a dayalı öğrenilmediği için babadan oğula intikal olduğu için yani örflerimiz İslam'ın da üstüne çıktığı için örfler hakim oldu."

Küresel verilere göre; kız çocuklarının yüzde 36'sı 18 yaşından önce, yüzde 10'u ise 15 yaşından önce evlendiriliyor. Günümüzde çocuk yaşta evlilikler, yapılan tüm yasal düzenlemelere rağmen dünya genelinde yaygın bir sorun olmaya devam ediyor.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
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