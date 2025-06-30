Alfapetek Yarışması Yaz Boyunca TV100 Ekranlarında!

Alfapetek Yarışması Yaz Boyunca TV100 Ekranlarında!
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TV100 ekranlarının sevilen yarışma programı Alfapetek, yaz boyunca devam edecek. Ali İhsan Varol'un sunumuyla hafızalara kazınan program, bu yaz da keyifli akşamların vazgeçilmezi olacak. Zekâ, hız ve stratejiyi bir araya getiren yarışma programı, izleyicilere eğlenceli ve bol sürprizli dakikalar vaat ediyor. Sunucu Ali İhsan Varol'un enerjisi ve esprili sunumu, programa ayrı bir renk katıyor. Alfapetek, her gün yeni bölümleriyle izleyicileriyle buluşacak ve sıcak yaz akşamlarına neşe katacak.

Yarışma tutkunlarının büyük ilgiyle takip ettiği, heyecanın ve kahkahanın eksik olmadığı Alfapetek, yaz boyunca tv100 ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya devam edecek. Ali İhsan Varol'un sunumuyla hafızalara kazınan program, bu yaz da keyifli akşamların vazgeçilmezi olacak.

Her Gün Yeni Heyecan, Yeni Rekabet

Zekâ, hız ve stratejinin buluştuğu yarışma programı Alfapetek, yaz aylarında da hız kesmeden devam ediyor. Katılımcıların kıyasıya mücadele ettiği, izleyicilere ekran başında nefes kesen anlar yaşatan yarışma, izleyenlere eğlenceli ve bol sürprizli dakikalar vaat ediyor.

Sunucu Ali İhsan Varol'un enerjisi, esprili sunumu ve yarışmacılarla kurduğu samimi iletişim ise programa ayrı bir renk katıyor. Hem yarışmacıların hem de izleyicilerin eğlendiği Alfapetek, dostane rekabeti ekranlara taşıyor.

Yaz Akşamlarına Neşe Katıyor

tv100 ekranlarının vazgeçilmezi haline gelen Alfapetek, bu yaz her gün yeni bölümleriyle izleyicileriyle buluşacak. Program, sıcak yaz akşamlarında hem bilgi dolu hem de eğlenceli bir alternatif arayanlar için birebir.

Kahkahası bol, enerjisi yüksek ve temposu hiç düşmeyen Alfapetek'in yeni bölümleriyle ekranlara neşe katmaya devam etmesi bekleniyor.

Kaçırmayın! Alfapetek her gün tv100'de!

Muhammed Furkan Güneş
Muhammed Furkan Güneş
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