Alaplı'da otomobilin motor kısmına giren yılan kurtarıldı
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Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bir otomobilin motor kısmına giren 2 metre uzunluğundaki yılan, itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Yılan, kurtarıldıktan sonra doğaya bırakıldı.
ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde bir otomobilin motor kısmına giren 2 metre uzunluğundaki yılan, itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Yılan, kurtarıldıktan sonra doğaya bırakıldı.
Olay, Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. 67 NV 762 plakalı otomobilin motor kısmına yılan girdiğini görenler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi. Otomobilin motor kısmına saklanan yılanı tespit eden ekipler çalışma başlattı. Boyu yaklaşık 2 metre olan yılan saklandığı yerden çıkarılarak doğaya salındı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cem Sürmeneli - Yaşam