Alan Gölet'i Sonbaharın Renkleriyle Mest Etti

Tokat merkeze bağlı Alan köyünde bulunan gölet, sonbaharın gelmesiyle birlikte renk cümbüşüne sahne oldu. Gölet çevresinde bulunan ağaçların sarı, yeşil ve kahverenginin tonlarıyla bürünmesi, kartpostallık görüntüler oluşturdu. Ancak gölet çevresinin mesire alanı olarak kullanılmasından dolayı çevre kirliliği dikkat çekti.

Alan Gölet'i sonbahar görüntüsüyle mest etti

TOKAT - Tokat merkeze bağlı Alan köyünde bulunan gölet sonbahar görüntüsüyle mest etti.

Tokat merkeze 17 kilometre uzaklıkta bulunan Alan Gölet'i sonbaharın gelmesiyle birlikte renk cümbüşüne sahne oldu. Tarımsal sulama için kullanılan gölet ve çevresi mesire alanı olarak vatandaşlar tarafından kullanılıyor. Gölet çevresinde bulunan ağaçların sonbaharın renklerine bürünmesiyle kartpostallık görüntüler oluştu. Gölet çevresinde bulunan ağaçlar Sarı, yeşil ve kahverenginin tonlarıyla görenleri mest etti. Gölet çevresinin mesire alanı olarak kullanılmasından dolayı çevre kirliliğinin çok olması ise dikkat çekti.

"Kayıp bir cennet diyebiliriz"

Sonbaharın gelmesiyle birlikte gölün farklı bir güzellik kazandığını belirten Efrail Çoban, "Burası gerçekten çok harika, kayıp bir cennet diyebiliriz. Bizde piknik için gelmiştik. İnsanlar buraya gelmiş piknik yapmışlar ama çöpleri burada bırakmışlar, yaktıkları ateşin yerini temizlememişler bunları görünce üzülüyorum. İnsanları daha duyarlı olmaya davet ediyorum. Burası şehrin gürültüsünden uzak doğayla iç içe kamp yapmak için harika bir yer. Burası önceden tarımsal sulama için kullanılmış galiba daha sonrasında burası kendi kendini doldurmuş" Şeklinde konuştu.