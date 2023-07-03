Aladağlar'da Ayak Bileği Kırılan Dağcı Helikopterle Kurtarıldı

Niğde'nin Çamardı ilçesinde, Aladağlar'da tırmanış yaparken ayak bileği kırılan dağcı, askeri helikopterle kurtarıldı. Zirve çanağı mevkisinde tırmanış yapan F.Y.S, düşerek ayak bileğini kırdı. İhbar üzerine, bölgeye AFAD, UMKE, JAK ve AKUT ekipleri sevk edildi. Arazinin engebeli yapısı nedeniyle dağdan indirilemeyen F.Y.S, 24 saatlik çalışmanın ardından askeri helikopterle bulunduğu yerden alındı. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen dağcının, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.